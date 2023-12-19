Кабмин РФ одобрил введение международного льготного режима на Дальнем Востоке

В правительстве России одобрили два законопроекта о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (МТОР).

В понедельник, 18 декабря, правительственная комиссия одобрила два законопроекта, которые утверждают создание и функционирование МТОР на территории Дальнего Востока. Далее проекты будут рассмотрены на заседании правительства.

Режим международных территорий опережающего развития – преференциальный, он предполагает льготы на установление внешнеэкономических связей и экономическое сотрудничество между государствами.

На данный момент в России МТОР существуют во Владивостоке, Севастополе, Арктической зоне, Крыму и новых регионах.