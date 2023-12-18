Десять жилых домов возводят по программе реновации в Гольянове

Десять новостроек возводят по программе реновации в столичном районе Гольяново. Их площадь составляет 229,3 тысячи квадратных метров, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что в проектировании находятся еще 7 домов площадью 214 тысяч квадратных метров. Здания появятся по адресам: Байкальская улица, 28/3; Амурская улица, земельный участок 1, корпус 6, подзона 3 (зона 2.1); Амурская улица, участок 1, корпус 7, подзона 2 (зона 2.2); Амурская улица, участок 1, корпус 8, подзона 1 (зона 2.3); Амурская улица, 1/11 (зона 3.1, ЖУ-4); Амурская улица, 1/11 (зона 3.2, ЖУ-5); Амурская улица, 1/18 (зона 3.4, ЖУ-10); Амурская улица, 1/19 (зона 1.1); Амурская улица, 1/19 (зона 1.2); Амурская улица, 1/19 (зона 1.5). Первые этажи новостроек будут предусмотрены для вестибюлей, лифтовых холлов, помещений дежурного, кладовых и комнат для почтовых ящиков. Также там планируется сделать магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и секции для детей. "С момента старта программы в районе введены три новостройки. Всего в районе Гольяново новые квартиры по программе реновации получат жители 101 дома", – подчеркнул руководитель департамента. Ранее рабочие приступили к возведению четырех жилых корпусов в столичном районе Митино по программе реновации, в настоящее время там ведутся работы нулевого цикла. Объект появится на Парковой улице, владении 7. Кроме того, с начала 2023 года в Москве по программе реновации демонтировали 192 старых дома. Здания демонтировали по технологии умного сноса, которая является стандартом программы реновации.