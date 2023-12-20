Команда из Сибири победила во Всероссийских соревнованиях по регби в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по регби среди студентов завершились в Кисловодске. Первое место заняла команда из Сибирского государственного университета, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

Команда из Сибири победила во Всероссийских соревнованиях по регби в Кисловодске
© ТАСС

"В Кисловодске завершились Всероссийские соревнования по регби среди студентов. Более 100 регбистов со всей страны приняли участие в соревнованиях. По итогам игр Сибирский государственный университет занял первое место", - сказал Моисеев.

По его словам, второе место досталось Московскому государственному университету спорта и туризма, а третье место занял Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

"Кисловодск заслужил репутацию популярного места для проведения различных спортивных соревнований. Сюда съезжаются спортсмены из разных уголков страны - как профессионалы, так и молодые перспективные спортсмены. Каждый раз эти соревнования приносят нам незабываемые эмоции и устанавливают новые рекорды", - рассказал глава Кисловодска.

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