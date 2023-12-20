Команда из Сибири победила во Всероссийских соревнованиях по регби в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по регби среди студентов завершились в Кисловодске. Первое место заняла команда из Сибирского государственного университета, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске завершились Всероссийские соревнования по регби среди студентов. Более 100 регбистов со всей страны приняли участие в соревнованиях. По итогам игр Сибирский государственный университет занял первое место", - сказал Моисеев.

По его словам, второе место досталось Московскому государственному университету спорта и туризма, а третье место занял Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.