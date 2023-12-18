С 23 декабря изменятся условия льготной ипотеки: подробности

Власти РФ скорректировали условия льготной ипотеки. Постановление, в котором прописаны изменения, опубликовали на портале правовых актов.

Действие документа начнется с 23 декабря 2023 года. Так, у россиян будет возможность взять льготную ипотеку единожды. Речь идет обо всех программах и случаях, когда человек выступает в качестве заемщика, созаемщика или поручителя.

Правило не распространяется лишь на семейную ипотеку – ее можно взять повторно при соблюдении ряда условий. Так, среди них – рождение еще одного ребенка, приобретение квартиры, площадь которой больше предыдущей, закрытие предыдущей ипотеки.

Первоначальный взнос льготной ипотеки под 8% годовых увеличился с 20% до 30%. Максимальная сумма кредита составит 6 миллионов рублей во всех регионах, тогда как раньше в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма займа составляла 12 миллионов рублей.

Максимальный размер кредита по Дальневосточной и Арктической ипотеке увеличится с 6 миллионов рублей до 9 миллионов рублей в случаях, если на эту сумму приобретается жилье площадью от 60 м².