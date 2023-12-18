В Екатеринбурге число инвестиционных квартир на рынке аренды увеличилось на 20%

Инвестиционным называют то жилье, которое приобретают для дальнейшей сдачи в аренду или с целью перепродажи. Как рассказала эксперт Елена Лапшина, если квартира, приобретенная для инвестиционных целей на вторичном рынке, могла появиться на рынке аренды почти сразу, то для сдачи квартиры в новостройке должно было пройти какое-то время. В конце 2021 года в российских городах-миллионниках стало увеличиваться число предложений в аренду квартир, построенных за последние три года.На данный момент такие квартиры составляют 11% от всего числа предложений аренды в мегаполисах. Наиболее высокие показатели зафиксировали в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону, пишет «Уральский меридиан».В столице Урала количество таких объектов растет с 2021 года. В период с 2018 по 2020 их было 4%, в 2021 году – 11%, в этом и прошлом году – около 20%.В 2024 году екатеринбуржцам, напомним, не стоит ждать снижения цен на недвижимость, заявила президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. По ее словам, в последние два года в городе цены на квартиры в новостройках выросли на 33%, а на вторичное жилье – на 22%.