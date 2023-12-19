Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за январь – ноябрь выросло на 35%

Управление Росреестра по Москве за январь – ноябрь 2023 года зарегистрировало более 160 тыс. договоров на вторичном рынке жилья, в сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился на 35%. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

«В январе – ноябре 2023 года в Москве зарегистрировано 160 тыс. 88 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Данный показатель увеличился на 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (118 тыс. 607) и на 6,3% превысил результат 11 месяцев 2021 года (150 тыс. 565)», – говорится в сообщении.

Руководитель ведомства Игорь Майданов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что по статистике Росреестра достигнут абсолютный рекорд января – ноября на вторичном рынке за все годы наблюдений.

«При этом текущий результат превышает на 21% показатель за полный 2022 год (132,6 тыс.) по регистрациям переходов прав при покупке квартир в Москве», – подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что при этом в ноябре 2023 года зарегистрировано 15 тыс. 393 перехода прав, что на 10% ниже октября текущего года (17 тыс. 129).