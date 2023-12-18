Названы районы Москвы с минимальной стоимостью квартир с отделкой

На первичном рынке жилья комфорт-класса в границах старой Москвы на текущий момент в реализации находится 499,5 тысячи квадратных метров и 11,5 тысячи квартир с отделкой, подсчитали в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». В компании также назвали районы столицы, где стоимость квартир с отделкой минимальная. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

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По данным аналитиков, наибольшая доля предложений квартир с отделкой сосредоточена в двух районах: Люблино (16,8 процента) и Очаково-Матвеевское (8 процентов), где в реализации находятся масштабные проекты комфорт-класса от крупных застройщиков.

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Средневзвешенная стоимость метра квартир с отделкой за год увеличилась на 38,9 процента и составила 347,3 тысячи рублей. Причем за год прирост цены наблюдался во всех районах старой Москвы.

Больше всего стоимость квартиры с отделкой выросла в нескольких районах: в Крюково — на 69,6 процента, с 186,7 до 316,7 тысячи рублей, в Царицыно — на 56,4 процента, с 210,8 до 329,5 тысячи рублей, в Митино — на 52,3 процента, с 192,2 до 293 тысяч рублей, в Бабушкинском районе — на 51,7 процента, с 268,9 до 407,8 тысячи рублей, в Алтуфьевском районе — на 50,4 процента, с 213,5 до 321,1 тысячи рублей, в Западном Дегунино — на 50,1 процента, с 263,5 до 395,4 тысячи рублей.

Средняя цена квартиры с отделкой комфорт-класса за год выросла с 10,8 до 15 миллионов рублей. Рейтинг районов с минимальной стоимостью недвижимости возглавило Южное Бутово, где бюджет для покупки составляет от 5,8 миллиона рублей. В тройку лидеров также попали Люблино и Митино, где в ноябре 2023 года можно было приобрести квартиру с отделкой по цене от 6,4 и 6,7 миллиона рублей соответственно.

В Крюково недвижимость с ремонтом обойдется минимально в 6,8 миллиона рублей, в Северном Медведково — в 7,2, в Южном Чертаново — в 7,3. От 7,4 миллиона рублей — бюджет для покупки квартиры с отделкой в Алтуфьевском районе и Царицыно. Замыкают топ-10 Метрогородок, где цены начинаются от 7,6 миллиона рублей, и Текстильщики (от 7,7).