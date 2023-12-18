Россияне назвали требующую частого ремонта зону квартир

Зоной квартиры, которая чаще других требует ремонта, оказалась спальня — ее обновлением занимались 37 процентов опрошенных россиян. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и агентства A2:Research в совместном исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

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Не сильно уступает по частоте гостиная — ее переустройством занимались 36 процентов респондентов. 29 процентов россиян делали ремонт на кухне, 24 — в прихожей, а 23 процента — ванную комнату и туалет. Около 14 процентов опрошенных занимались обновлением детской, 12 — коридоров между комнатами.

Чуть более четверти россиян (26 процентов) меняли отделку своей квартиры, 23 процента делали косметический ремонт всего жилья, 21 процент поставили новые двери, а 18 процентов обновили бытовую технику. Среди опрошенных также были те, кто делал косметический ремонт в одной или нескольких комнатах (15 процентов), менял мебель, устанавливал новые окна и делал ремонт с нуля (по 14 процентов), утеплял балкон (11 процентов), проводил работы с электрикой (10 процентов) и меняли зонирование пространства (девять процентов).

При этом почти каждый пятый участник опроса (19 процентов) потратил на ремонт квартиры от 100 до 200 тысяч рублей. Такому же количеству россиян работы обошлись в 300-400 тысяч рублей. У 16 процентов респондентов на обновление жилья ушло до 50 тысяч рублей, а по 12 процентов заплатили от 50-100 тысяч рублей и 500-600 тысяч рублей.