Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых

Российское правительство повысило с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых.

Об этом сообщает Минфин России.

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдаётся по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — сказано в материале.

Уточняется, что данная мера направлена на повышение качества кредитов.