Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке

"Правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ. Постановление об этом подписано. <…> Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн рублей", - сообщается в материалах.