Юрист объяснил, как избежать проблем при аренде жилья на Новый год

Россиянам, планирующим снять квартиру или любое другое помещение на новогодние праздники, следует предварительно сфотографировать ее текущее состояние, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Такая мера позволит обезопасить себя от необоснованных обвинений в порче имущества со стороны арендодателя. Также юрист рекомендует внимательно проверять документы владельца квартиры, чтобы не наткнуться на мошенников.

Специалист отмечает, что при съеме квартиры необходимо попросить ее владельца предоставить не только паспорт, но и свидетельство о собственности, а также выписку из ЕГРН. Кроме того, все документальные подтверждения расчетов с владельцем должны быть в надлежащем виде. К числу таких документов относят кассовые чеки, расписки в получении наличных средств, а также подтверждения банковских переводов. По словам Русяева, это позволит предотвратить спорные ситуации относительно факта и суммы оплаты аренды.

«Кроме того, при заселении и выезде рекомендуется подписывать двусторонний акт приема-передачи арендованного имущества. Это позволит избежать разногласий относительно дефектов, нанесенных на момент заселения или при выезде», — подытожил юрист.