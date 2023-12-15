Россиянам предложили пожить в «коридоре» за 50 тысяч рублей

В Москве в аренду выставили квартиру размером с коридор. В месяц за нее предлагается платить 50 тысяч рублей, говорится в ЦИАН.

Общая площадь жилья составляет 20 квадратных метров. Хозяин объекта уточняет, что проживать здесь может только один квартирант. В съемной студии размещена встроенная кухня, кровать упирается в холодильник. Из окна, как сообщает арендодатель, открывается великолепный вид. В районе жилищного комплекса хорошо развита инфраструктура, а станция метро находится в пешей доступности.