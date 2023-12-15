Аренда квартир резко подорожала в Москве

Стоимость аренды жилья в некоторых районах Москвы выросла почти на 70% с начала 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Яндекс.Аренды». По данным сервиса, аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир на Арбате, в Крылатском и Мещанском районах подорожала на 71%, 69% и 68% соответственно. В то же время больше всего поднялись цены на студии и «однушки» в Тимирязевском районе — на 60% (до 72,5 тысячи рублей).

«Одна из основных причин — рост спроса на долгосрочную аренду, за лето интерес пользователей вырос на 69%, и это в результате привело к «вымыванию» бюджетных предложений», — объяснил аналитик Алексей Муханов.

С июля к ноябрю средняя стоимость аренды квартиры в столице выросла на 36%. Наибольшим спросом пользуются студии, их просмотры выросли на 59%, однокомнатные квартиры стали смотреть чаще на 52%.

В то же время значительно подорожала аренда трехкомнатного жилья в границах старой Москвы — на 36% (до 150 тысяч рублей). Цены на студии и «двушки» выросли на 23% — 65 и 80 тысяч рублей соответственно, «однушка» обойдется дороже на 22% (до 55 тысяч рублей).

В Новой Москве больше всего в стоимости выросли однокомнатные квартиры — на 28% (до 44,9 тысячи рублей). В Подмосковье и области значительно выросли цены на «трешки» — до 55 тысяч рублей, студии и «однушки» — на 11 и 10% соответственно, до 30 и 32 тысяч рублей. Меньше подорожали «двушки» — на 5%, до 40 тысяч рублей.