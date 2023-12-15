Ефимов: Более 7,6 тыс. льготных ИТ-ипотек было выдано за январь – октябрь в Москве
Более 7,6 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов общим объемом 97,6 млрд руб. было выдано за январь – октябрь в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки – на столицу приходится 26,7% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и 39,3% их объема. За 10 месяцев текущего года ИТ-специалисты получили по этой программе кредиты на сумму 97,6 млрд руб. – в пять раз больше, чем с мая 2022 года, когда стартовала программа, по декабрь прошлого года», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он добавил, что всего в январе – октябре 2023 года в Москве выдали более 7,6 тыс. кредитов по данной программе.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, которая цитируется в тексте, отметила, что в октябре 2023 года москвичи оформили почти 1,4 тыс. льготных кредитов на сумму 16,6 млрд руб. «По итогам 10 месяцев на ИТ-ипотеку приходится 10% всех выданных по льготным программам кредитов и 14,3% их объема», – добавила она.
Льготную ИТ-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ИТ-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. руб. до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн руб., а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн руб. Оформить льготный кредит по программе можно до конца 2024 года.