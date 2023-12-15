Ефимов: Более 7,6 тыс. льготных ИТ-ипотек было выдано за январь – октябрь в Москве

Более 7,6 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов общим объемом 97,6 млрд руб. было выдано за январь – октябрь в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

© вечерняя москва

«Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче ИТ-ипотеки – на столицу приходится 26,7% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и 39,3% их объема. За 10 месяцев текущего года ИТ-специалисты получили по этой программе кредиты на сумму 97,6 млрд руб. – в пять раз больше, чем с мая 2022 года, когда стартовала программа, по декабрь прошлого года», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что всего в январе – октябре 2023 года в Москве выдали более 7,6 тыс. кредитов по данной программе.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, которая цитируется в тексте, отметила, что в октябре 2023 года москвичи оформили почти 1,4 тыс. льготных кредитов на сумму 16,6 млрд руб. «По итогам 10 месяцев на ИТ-ипотеку приходится 10% всех выданных по льготным программам кредитов и 14,3% их объема», – добавила она.