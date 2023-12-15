Ефимов: Редевелопмент участка площадью 1,39 га в Солнцево проведет правообладатель

Договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Солнцево заключен с правообладателем, там построят жилье, в том числе по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Правообладатель земли и объектов недвижимости, расположенных в границах комплексного развития территории, в течение пяти лет проведет редевелопмент участка площадью 1,39 га. Инвестиции в развитие площадки составят почти 7 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта – 99 млн руб. В результате будет создано 260 рабочих мест», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отмечается в тексте, участок находится между ул. Наро-Фоминская и Боровским шоссе и имеет хорошую транспортную доступность. «На месте неэксплуатируемых зданий, портящих облик района, планируется построить 62,6 тыс. кв. м жилья, в том числе для программы реновации. На первых этажах жилых домов могут быть размещены магазины, кафе, фитнес-центры, аптеки и пункты бытового обслуживания», – отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, который цитируется в тексте.

Он добавил, что будут проведены все необходимые работы по озеленению и благоустройству придомовых территорий, обустройству спортивных, детских площадок и зон отдыха, также организуют парковочное пространство.