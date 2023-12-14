На ул. Маршала Неделина выставили на торги 66 машино-мест

14.12.2023 В Можайском районе на городские торги выставили 66 машино-мест в наземном паркинге. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова. Парковочные места площадью 15–16 квадратных метров расположены на многоуровневой стоянке на ул. Маршала Неделина, дом 29. Они будут реализованы с 24 по 31 января посредством публичного предложения, что позволит понижать цены в ходе торгов. Рядом с паркингом расположен жилой массив, имеется удобный выезд на проспект Багратиона и Можайское шоссе. Недалеко есть автозаправки, мойки, пункты техосмотра и шиномонтажа. Подать заявку можно с 18 по 25 января. Торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Участникам необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. -- Фото: mos.ru