Депутат Костенко заявила, что легализация гостевых домов не повлияет на цену

Выход гостевых домов «из тени» не повысит стоимость услуг, а в некоторых регионах может и удешевить. Легализация этих объектов даст их владельцам право на меры поддержки со стороны государства. Об этом рассказала 13 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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Депутат отметила, что предпосылок для удорожания стоимости аренды гостевого дома на сегодняшний момент нет. И если они станут легальными субъектами туристического бизнеса, то могут рассчитывать на государственную помощь.

«Взять тот же Севастополь или Крым. Сегодня Минэкономразвития оказывает поддержку официальным организациям размещения туристов, а гостевые дома не пользуются мерами поддержки», — уточнила Костенко.

Вторая проблема, которая сейчас складывается в сфере гостевых домов, это то, что организации, предоставляющие различные виды коммунальных услуг, например, подачу воды или электричества, возводят канализации и устанавливают коммерческие тарифы.

«Это незаконно и спорно. Наша позиция — эти люди должны платить, как обычные граждане, в крайнем случае должны быть разработаны на региональном уровне порядки, когда люди оказывают услуги, допустим, как в Краснодарском крае, где тепло четыре месяца, то на этот период установить коэффициент», — отметила депутат.