Миллиардер из Индии купил самый дорогой особняк в Лондоне
Миллиардер из Индии Адар Пунавалла купил самый дорогой особняк в Лондоне за 138 млн фунтов стерлингов (15,8 млрд рублей).
Особняк «Аберконуэй Хаус», расположенный в районе Мейфэр недалеко от Гайд-парка, был построен в 20-х годах прошлого века. Его площадь составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
Адар Пунавалла в 2011 году возглавил Институт сыворотки крови Индии – крупнейший в мире производитель вакцин. В 2021 году миллиардер выделил 50 млн фунтов стерлингов Оксфордскому университету на строительство исследовательского корпуса своей компании, сообщает Financial Times.
Ранее сообщалось, что певица Тейлор Свифт из США официально стала миллиардершей. Общее состояние 33-летней артистки в настоящий момент превысило отметку в один миллиард долларов.