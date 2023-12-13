Миллиардер из Индии купил самый дорогой особняк в Лондоне

Миллиардер из Индии Адар Пунавалла купил самый дорогой особняк в Лондоне за 138 млн фунтов стерлингов (15,8 млрд рублей).

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Особняк «Аберконуэй Хаус», расположенный в районе Мейфэр недалеко от Гайд-парка, был построен в 20-х годах прошлого века. Его площадь составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Адар Пунавалла в 2011 году возглавил Институт сыворотки крови Индии – крупнейший в мире производитель вакцин. В 2021 году миллиардер выделил 50 млн фунтов стерлингов Оксфордскому университету на строительство исследовательского корпуса своей компании, сообщает Financial Times.