Инвестор построит объект транспортного обслуживания на юго-западе Москвы

Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства объекта транспортного обслуживания на ул. Поляны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам аукциона заключен договор аренды земельного участка площадью 0,13 га в Северном Бутово. Победитель за 2,5 года возведет на нем объект транспортного обслуживания, площадь которого не должна превышать 963,9 кв. м», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.