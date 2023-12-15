Инвестор построит объект транспортного обслуживания на юго-западе Москвы

Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства объекта транспортного обслуживания на ул. Поляны. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инвестор построит объект транспортного обслуживания на юго-западе Москвы
© Агентство «Москва»

«По итогам аукциона заключен договор аренды земельного участка площадью 0,13 га в Северном Бутово. Победитель за 2,5 года возведет на нем объект транспортного обслуживания, площадь которого не должна превышать 963,9 кв. м», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что на земельном участке появится парковка, автомастерская, заправка или автомойка. В соответствии с договором арендатору отводится 12 месяцев, чтобы получить разрешение на строительство. Затем в течение еще девяти месяцев он должен завершить работы нулевого цикла.

Недвижимость
Максим Гаман