Комбо-ипотека потеснила субсидированные программы

В прошлом месяце приобретатели новостроек начали делать выбор в пользу комбо-ипотеки, состоящей из льготной части, и части, выданной по обычной ставке, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков ASTERUS.

Эксперты отметили, что в результате россияне покупают квартиру по сниженной ставке – от 8 до 11%. На нее влияет размер первоначального взноса, говорится в публикации.

Специалисты сообщают об увеличении ежемесячных платежей по ипотечным кредитам за текущий год на 60%. Они подчеркивают, что в связи с повышением ключевой ставки до 15% на рынке наблюдается рост рыночных ипотечных ставок и удорожание субсидированной ипотеки. В компании указывают на сильное изменение доступности покупки одной и той же квартиры в столице за 2023 год.

В ASTERUS обратили внимание на то, что рыночные ставки в настоящее время «запретительные». В этой связи, как уточнили там, весь текущий год в стране действовали субсидированные ипотечные программы, условия по которым корректировали несколько раз в связи с изменением ставки ЦБ. При этом в компании подчеркнули, что средняя ставка на рынке новостроек оставалась в районе 6,3%. Там же заявили, что, несмотря на подорожание лота, по субсидированной ипотеке покупка получалась выгоднее.