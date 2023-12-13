Правительство поддержало упрощение жилищных сделок с маткапиталом

«Правительство поддержало депутатский законопроект, который упрощает раздел имущества, приобретенного на средства маткапитала. Отзыв был утвержден на заседании 11 декабря», — передает слова источника газета «Ведомости».

Законопроект дает возможность отказа от доли в жилье членам семьи матери с совершеннолетним ребенком — ранее такого права не было. Возможность отказа позволит продать жилье до погашения ипотеки, что даст совершеннолетним детям самостоятельно принимать решение о необходимости выделения им доли в жилье, в том числе в случае наличия собственной жилплощади.