Юрист напомнил о налоге, который вырастет в 2024 году

Завершение кадастровой переоценки объектов недвижимости приведет к повышению налога на жилье. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он напомнил, что кадастровая стоимость не идентична рыночной и рассчитывается по совокупности ряда параметров.

— Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в следующем году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года, — рассказал специалист.

В настоящее время налог на недвижимость в основном составляет 0,1 процента от кадастровой стоимости. Два процента платят только владельцы элитных объектов стоимостью от 300 миллионов рублей.

По словам юриста, чтобы не было неожиданностей, лучше заранее узнать новую кадастровую стоимость, заказав выписку из ЕГРН. По закону налог не может одномоментно увеличиться более чем на 10 процентов. Тем не менее стоит заранее запланировать его в своем бюджете, заключил Соловьев в беседе с агентством «Прайм».