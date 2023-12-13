Цены на новостройки бизнес-класса в Москве рекордно выросли

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы составила более 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. По данным агентства, такая цена стала рекордной за всю историю наблюдений.

«В 2023 году средняя стоимость квадратного метра на первичное жилье бизнес-класса в Москве впервые в истории превысила отметку в 500 тысяч рублей (запрашиваемая цена без учета скидок), или 488 тысяч рублей с применением стандартных скидок, которые в среднем составляют 3,3%. В 2024 году ожидается продолжение умеренного роста цен на квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 11 месяцев 2023 года стоимость увеличилась на 7,6%. Специалисты прогнозируют превышение показателя по сделкам на первичном рынке жилья бизнес-класса столицы на 70% по сравнению с показателем 2022 года, таким образом, будет заключено более 20 тысяч сделок.

Повышенная рекордная активность ожидается в отношении ипотечных сделок, их доля составит 70%. Эксперты объясняют, что это связано с колебаниями валютного курса и желанием жителей страны оформить покупку до возможного увеличения ставок по кредитам.