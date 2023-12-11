Госдума рассмотрит проект о ремонте таунхаусов за счет маткапитала

Госдума рассмотрит на этой неделе ряд важных инициатив, в том числе, о реконструкции таунхаусов за счет маткапитала, о прекращении обязательств по договорам поручительства погибших бойцов СВО, продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и другие. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам Совета Думы 11 декабря.

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На пленарном заседании 12 декабря, в день Конституции, выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций, сообщил «Парламентской газете» источник в аппарате палаты. «В этот день 30 лет назад была принята Конституция РФ, в соответствии с которой были образованы Госдума и Совет Федерации», — указал источник. Также 12 декабря во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства, заключенным с участниками СВО. Предлагается прекращать обязательства по договорам поручительства участников спецоперации, которые погибли в ходе проведения СВО, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы. В этот же день планируется рассмотреть законопроект, направленный на приостановление действия положений ряда международных договоров России по вопросам налогообложения в связи с недружественными действиями отдельных иностранных государств, сообщил Жуков.

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Приостановление действия положений международных договоров РФ предусматривается до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов Российской Федерации, прав ее граждан и юридических лиц или до прекращения действия в отношении России этих международных договоров, добавил Жуков.

Также во втором чтении 12 декабря планируется рассмотреть проект, разрешающий семьям направлять маткапитал на реконструкцию домов блокированной застройки (таунхаусов). К числу объектов, на реконструкцию которых могут направляться средства материнского капитала, предлагается отнести дом блокированной застройки, а также иной объект капитального строительства, в котором расположено имеющее отдельный выход на земельный участок жилое помещение, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет реконструкции, ранее писала «Парламентская газета».

В первом чтении Госдума на этой неделе планирует рассмотреть поправки в Налоговый кодекс об освобождении от НДС строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда с физлицами с применением счетов эскроу — по аналогии с налогообложением долевого строительства жилья, сообщил Жуков.

Еще в первом чтении на этой неделе планируется рассмотреть инициативу, направленную на повышение эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщил первый вице-спикер Госдумы. Документ дополняет перечень направлений господдержки аграриев, установленный законом о развитии сельского хозяйства, новым — «поддержка и развитие сбыта фермерской продукции». Регионы смогут принимать программы по созданию агрегаторов для первичной и последующей переработки сельхозпродукции, ее хранения и сбыта.