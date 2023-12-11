Аналитики прогнозируют замедление роста цен на жилье

Цены на недвижимость в России росли на протяжении последних лет, опережая инфляцию, но резкий рост ставок по ипотечным кредитам в 2022-2023 годах может привести к снижению спроса и замедлению дальнейшего удорожания квартир. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, если до лета 2023 года соотношение интереса покупателей ко вторичному и первичному рынкам составляло примерно 9 к 1, то к концу года оно сравнялось – около 60% на новостройки и 40% на «вторичку».

«Средняя цена квадратного метра продолжает расти на обоих сегментах. Однако это связано с ажиотажным спросом последних месяцев, когда раскупали более доступные варианты, что и сказывается на средней стоимости», – пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе рост цен сменится стагнацией из-за падения спроса. При этом Попов считает, что пока о затоваривании строящимся жильем говорить не стоит.

О том, что объемы выдачи ипотечных кредитов впервые за год пошли вниз, в ноябре сообщили банки. По словам ведущего эксперта компании «С+Консалтинг» Анастасии Дейнеко, это в будущем отразится на стоимости квартир.

«Застройщики уже фиксируют снижение среднего чека по сделкам на 2-4%. В результате к концу года стоит ожидать специальных предложений на более просторные квартиры, чтобы поддержать спрос», – прогнозирует Дейнеко.