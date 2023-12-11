Названа причина подорожания капремонта в России

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России за последний год увеличилась в среднем на 12% из-за роста цен на стройматериалы, передает РИА Новости со ссылкой на данные проекта «Контур.Торги». По словам эксперта проекта Ксении Петрофановой, сумма торгов по капремонту выросла с 450 до 506 млрд рублей.

Сумма таких торгов увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 млрд рублей. При этом количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 до 33 тысяч. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 миллиона рублей, — рассказала Ксения Петрофанова.

Кроме того, по словам эксперта, в 2023 году уменьшилось количество несостоявшихся закупок — процедур, где подрядчиками становился только один участник или вовсе не было заявок. Если в предыдущем году таких закупок было 55% от общего объема, то в текущем году этот показатель сократился до 48%.