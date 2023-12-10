В Госдуме выдвинули предложения изменить закон о ТСЖ

Изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся товариществ собственников жилья, просит Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Письмо об этом (есть у "Российской газеты") направлено председателю Госдумы.

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Аналогичные предложения выдвинули и участники круглого стола о ТСЖ, который прошел недавно в Госдуме.

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Ассоциация просит отменить положение об обязательности ликвидации ТСЖ при уменьшении числа членов товарищества до 50% собственников помещений и менее. Кроме того, необходимо сделать обязательным для всех собственников помещений членство в жилищном объединении, если часть из них уже решила объединиться в ТСЖ. В противном случае собственники обязаны выбрать другой способ - непосредственное управление МКД или управление управляющей организацией, считают авторы обращения.

Еще одно предложение - оговорить, что при продаже квартиры собственник перестает быть членом ТСЖ, а новый собственник, напротив, автоматически входит в товарищество.

Сейчас доля домов под управлением жилищных объединений граждан неуклонно снижается, отмечают в АКОН - в 2010-м было 25% таких домов, сейчас под управлением ТСЖ, жилищно-строительных и других кооперативов - 5,3%. По результатам опросов в 8% ТСЖ числится менее 50% собственников квартир (и не исключено, что на самом деле в 2-3 раза больше). Это означает, что такие ТСЖ подлежат ликвидации. Хотя, считают в ассоциации, это нарушает права собственников, выбравших этот способ управления домом.

Обязательность членства в ТСЖ противоречит Конституции, членство в любом общественном объединении является добровольным, отмечает аналитик Народного фронта Павел Склянчук. Тенденция снижения количества ТСЖ объясняется усложнением жилищного законодательства, которое произошло за последние годы.

"Людям сложнее стало самим привлекать подрядные организации для выполнения работ по дому. Хотя есть примеры, когда председатели ТСЖ в одиночку эффективно управляли недвижимостью, - говорит Склянчук. - Главное достоинство ТСЖ и отличие от управляющей компании в том, что это некоммерческая организация, следовательно, она не преследует цели извлечения прибыли от управления домом. Но при этом жилинспекции повлиять на качество работы председателя ТСЖ сложнее, в то время как у УК можно отобрать лицензию".