Мошенники придумали новую схему отъема жилья у россиян

Мошенники придумали новую схему обмана, из-за которой можно лишиться жилья, сообщают «Известия». Преступники начали звонить гражданам и убеждать их, что кто-то пытается продать их квартиру по поддельной доверенности. Чтобы «спасти» недвижимость, жертвам предлагается продать квартиру самостоятельно. При этом деньги от сделки следует зачислить на специальный счет, после чего они попадут напрямую к злоумышленникам.

Недавно появился новый «поворот», когда человеку звонит якобы риелтор и говорит, что кто-то по доверенности пытается продать его жилье. На самом деле, несмотря на смену легенды, суть осталась прежней — людей вынуждают вывести деньги на счета мошенников. Лжериелторы призывают как можно быстрее продать свою квартиру, чтобы «уберечь» ее, — рассказала эксперт проекта «Народный фронт» Алла Храпунова.

Чтобы защитить себя, специалист рекомендовала при любых сомнительных звонках завершать разговор. Кроме того, необходимо помнить, что продать недвижимость по простой письменной доверенности без нотариуса в настоящее время невозможно. При этом подлинность нотариальной доверенности свободно проверяется с помощью специальных сервисов. Также обращаться к нотариусам эксперт рекомендовала с просьбой отменить все доверенности, выданные на имя гражданина.