Россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи

При перепланировке дачники располагают большей свободой действий, чем владельцы квартир. Однако некоторые работы и в их случае потребуют согласования, рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» юрист Сергей Коломийцев.

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Речь идет об изменении этажности дома и его внешних границ — возведении пристроя. На согласование ремонтных работ дается 45 рабочих дней. За это время необходимо подготовить проект перепланировки, обратившись к саморегулируемой организации либо индивидуальному предпринимателю с профильной лицензией. Самостоятельно подготовить проект запрещает закон, пояснил эксперт.

Готовый проект необходимо подать в местную администрацию или многофункциональный центр (МФЦ). Вместе с ним потребуется предъявить паспорт, документ, подтверждающий право владения, техпаспорт объекта, заявление о согласовании перепланировки дома и письменное согласие всех его хозяев.