В Москве за год увеличилось число небоскребов массового сегмента

За год в Москве число небоскребов массового сегмента увеличилось почти на 35%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков "Метриума".

По данным издания, аналитики отбирали объекты с максимальной высотой корпусов от 100 м, как правило это здания в 30 этажей и выше. Количество предложений жилья в таких зданиях по сравнению с прошлым годом увеличилась с 22% до 25%.

Отмечается, что самым высоким комплексом в массовом сегменте рынка второй год подряд становится комплекс в Печатниках. Там высота корпуса составляет 225 м, а за квадратный метр жилья придется отдать 351,4 тыс. рублей.

В среднем же за квадратный метр жилья в массовом сегменте новостроек с высотными корпусами покупатель отдаст 347,1 тыс. рублей, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.