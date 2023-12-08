Эксперты назвали риски покупки микроквартир

После покупки микроквартиры россияне рискуют лишиться нового жилья. О проблемах, с которыми могут столкнуться собственники псевдостудий, рассказали эксперты издания «Секрет фирмы».

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Первый нюанс — вопросы о собственности. Приобретение такого объекта дает только доли в праве на разделенную для создания нескольких псевдостудий квартиру. У помещения нет кадастрового номера и оно не считается отдельным жильем. Руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин отмечает, что подобный объект не получится купить с помощью ипотеки или маткапитала, а продать его можно будет только при соблюдении положений о долевой собственности.

Кроме того, перепланировка, которая проводилась для создания микроквартир, не всегда законная. По словам юриста адвокатского бюро «Пропозитум» Алины Шлеевой, покупатель может получить иск о приведении помещения в прежнее состояние и остаться без купленной собственности — ему придется жить с собственниками других частей квартиры и делить общие санузел и кухню.

Риск лишиться псевдостудии есть и в том случае, если владелец другой части квартиры обратится в суд с требованием разрешить ему пользоваться территорией соседей. В документах не указано, какая именно доля жилья принадлежит каждому из собственников, поэтому суд может изменить порядок пользования комнатами.

Могут возникнуть проблемы и с коммуналкой. Чаще всего на все микростудии в одной квартире стоит по одному счетчику. Если у жильцов возникнут споры по поводу пропорций расходов, каждому придется платить в тех долях, которые прописаны в государственном реестре прав. Помимо этого, энергомощности квартиры может не хватить на большое количество жильцов.