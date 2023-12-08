Как ужесточение льготной ипотеки изменит доступность новостроек в РФ

Инициатива российского Министерства финансов, которое предложило ужесточить условия выдачи льготных ипотечных кредитов, может лишить рынок недвижимости до 30% потенциальных покупателей, сообщает РБК со ссылкой на руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова.

По его словам, увеличение суммы первоначального взноса болезненно для многих россиян. Также это может привести к сокращению возможностей для применения комбинированного ипотечного кредитования и ужесточению подходов финансовых организаций к оценке потенциальных заемщиков. Эксперт заявил, что инициатива по ужесточению выдачи льготной ипотеки отпугнет 25–30% потенциальных покупателей. Это вынудит застройщиков отказаться от регулярной индексации цен и перейти к более широкому применению скидок и акций.

В ЦИАН в краткосрочной перспективе не исключили еще одного периода ажиотажного спроса, когда покупатели будут приобретать жилье впрок, пока «все не отменили». По данным компании, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля доступных для покупки с помощью льготной ипотеки квартир от застройщика упала как минимум на 40 п.п., а в Ленинградской области решение затронет около 16% лотов.