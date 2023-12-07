Рынок льготной ипотеки в России решили охладить

Министерство финансов России предложило правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов. Об этом сообщает Антона Силуанова в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

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Он заявил, что сейчас рынок льготной ипотеки разогрет, поэтому нужно «немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было "пузырей"». По его словам, это позволит стабилизировать рынок, чтобы в этом секторе не было каких-либо резких скачков.

Ранее также сообщалось, что министерство внесло в правительство предложение сократить максимальный размер ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 миллионов рублей.