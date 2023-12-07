Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» призвала к разумному применению льготных программ. Об этом пишет ТАСС.

Глава ЦБ отметила, что следует отказаться от практики широкого применения льготных программ, так как слишком большое их количество ведет к тому, что Банку России приходится поддерживать более высокую ставку для остальных программ.

Таким образом, заметила Набиуллина, избранные получают дешевые кредиты, а все остальные платят за них.

В итоге, подчеркнула председатель, банковская система может попасть в порочный круг, в рамках которого «есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ». Соответственно, добавила глава ЦБ, после расширения программ ставка снова будет повышена.

«Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», — констатировала председатель.

Ранее Набиуллина сообщила, что банковская система РФ сейчас абсолютно здорова и являет собой нормально функционирующую кровеносную систему экономики.