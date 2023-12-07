В Центробанке заявили о рекордном росте ипотеки

Рост ипотеки за третий квартал 2023 года в России достиг рекордных значений — 10,8%, объем ипотечного портфеля составил 17,1 триллиона рублей, тогда как предыдущий максимум за последние пять лет составлял 8,7% — он был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года. Об этом говорится в аналитическом обзоре, размещенном на сайте Центробанка.

Регулятор объясняет это тем, что россияне стремились оформить ипотеку из-за опасений дальнейшего роста цен на жилье на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий, а также из-за объявленного повышения первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой до 20%.

Объем выдач ипотеки в третьем квартале увеличился по отношению ко второму на 38% и составил 2,5 триллиона рублей. Максимальный рост выдач зафиксирован на ипотеку в новостройках - всего в сегменте строящегося жилья оформлено ипотечных кредитов на 1,1 триллиона рублей (рост -71% по отношению ко второму кварталу).

Постепенно снижалась доля ипотеки с первоначальным взносом меньше 20% в сегменте договоров долевого участия — с 63% во втором квартале до 59% в третьем. В сегменте ипотечных договоров на другие виды жилья она сохраняется на уровне 44%.