"Сбер в ближайшее время не планирует повышать ставки по ипотеке. 3 ноября мы уже меняли ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет у нас 15,6% годовых. По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе "Господдержка" составляет от 8%, по "Семейной ипотеке" - от 6%", - рассказал он.