Льготную ипотеку хотят ограничить уровнем дохода

С середины 2024 года в России могут ввести долгосрочную льготную ипотеку на новостройки, сообщают «Известия».

При этом условия получения жилищного займа будут ужесточены. Инициатива принадлежит государственной компании «ДОМ.РФ». В настоящее время действующая программа доступна для всех категорий россиян, но имеет ограниченное время действия и продлевается ежегодно. Однако перед ее завершением, как правило, возникает рост спроса на жилье и его подорожание. Долгосрочная программа позволит этого избежать, так как она будет являться постоянной, но при этом адресной: например, для семей с двумя и более детьми или детьми-инвалидами.

Когда ключевая ставка Центробанка России будет превышать 10%, льготы будут распространяться на всех граждан, но с ограничением по уровню дохода, следует из письма Министерства финансов в адрес Госдумы РФ. Ведомство такой подход поддерживает. Как считает Минфин, при «дальнейшей реализации льготных ипотечных программ необходимо сохранять рыночный механизм ценообразования и не допускать дисбаланса между спросом и предложением».