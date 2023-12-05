Нотариусы назвали случаи, когда новую квартиру придется вернуть

Бывают случаи, когда покупателям жилья необходимо вернуть квартиру назад. Их перечислили нотариусы в беседе с РИА Недвижимость.

Отмечается, что причины для оспаривания договора купли-продажи могут быть самые разные.

В публикации говорится, что зачастую речь идет о непонимании продавца правовой сути и последствий сделки. Собственник может быть введен в заблуждение в случае заинтересованности жильем посторонних и не особо добросовестных людей, указано в статье.

Кроме того, как сообщается, потребовать назад квартиру может ее экс-владелец, а также его супруга.

«Вполне убедительным основанием для суда в этом случае является отсутствие согласия супруги на сделку», — отмечается в материале.

Также специалисты рассказали о проблеме, связанной не с самим собственником, а с его близкими. Речь идет о несоблюдении прав и интересов детей. Зачастую забытые «детские» доли можно встретить в жилье, которое было приобретено с привлечением средств маткапитала.

Кроме того, риски есть для тех, кто купил квартиру у человека с признаками банкротства, подчеркивается в статье. Не исключено, что такую сделку оспорит финансовый управляющий.

Еще одной категорией проблемной недвижимости является жилье, которое досталось продавцу по наследству, говорят специалисты. Они не исключают появления наследника скрытого второго собственника, доля которого не была выделена.

Подчеркивается, что на рынке есть и мошенники, подделывающие документы. В статье говорится, что преступные схемы с недвижимостью зачастую реализуют по принципу длинной цепочки сделок.