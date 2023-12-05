Минфин предлагает ограничить количество льготной ипотеки для россиян
Министерство финансов может ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Чиновники намерены урезать вдвое сумму размер кредита до 6 млн рублей (сейчас 12 млн рублей), а кроме того предлагают ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов.
Также власти ограничат возможную закредитованность «льготных ипотечников» — им могут ограничить размер предельной долговой нагрузки, который с учетом льготного кредита не должен превышать 50%, а также ввести отдельное требование к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.
Кроме того, правительство обсуждает повышение первоначального взноса по льготным ипотечным программам до 30%, писали ранее «Известия» со ссылкой на источники. Конкретных параметров газета не сообщала — неизвестно, каких программ это коснется. Один из собеседников издания говорил, что повышение затронет не все программы с господдержкой.