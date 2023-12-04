Россияне бросились покупать жилье в одной стране

Граждане России бросились покупать жилье в Грузии — по итогам неполного 2023 года российский спрос на квартиры в этой стране вырос на шесть процентов. Об этом сообщает местный телеканал «Мтавари» со ссылкой на данные агентства Bm.ge.

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Всего с января по ноябрь россияне купили в Грузии 5,74 тысячи квартир против 5,42 тысячи в аналогичный период 2022 года. Также выросло число сделок с земельными участками — за 11 месяцев россияне купили 1,87 тысячи таких объектов, что на 15,2 процента больше прошлогоднего показателя.