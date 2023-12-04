Предсказано будущее цен на новостройки

Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко , в свою очередь, считает, что застройщики пойдут на снижение цен только в крайнем случае — если в марте 2024 года Центробанк не опустит ключевую ставку. Однако даже при таком развитии событий снижение не будет радикальным.

Директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев добавил, что в первой половине 2024 года цены на новостройки могут вырасти на уровне общей инфляции, а после динамика цен будет зависеть от решений по льготной ипотеке. Кричевский же допускает, что стоимость «квадрата» в следующем году может как снизиться на два-три процента, так и вырасти до семи процентов. Вероятно, застройщикам придется устраивать распродажи неликвидного жилья со скидками до 30 процентов и совместно с банками разрабатывать новые предложения для заемщиков.