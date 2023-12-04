Назван способ снижения объема нераспроданного жилья в России

Для того чтобы свести на нет тренд к росту нераспроданного жилья на первичном рынке, необходимо создать государственный фонд жилья под социальный найм. Об этом заявил президент ГК «Основа» Александр Ручьев, передает агентство «Прайм».

Эксперт указал на колоссальную потребность в новом жилье в РФ. По его словам, существенную ее долю можно реализовать за счет «долгосрочной цивилизованной аренды». Специалист пояснил, что под это государство может выкупать значительные объемы рынка жилья. Так, мера будет стимулировать объемы строительства, подчеркнул Ручьев.

Кроме того, это позволит достигать целевых параметров ввода жилья и гарантирует загрузку тысяч предприятий и компаний, добавил эксперт.

Ранее редакция РБК со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG «Ипотека в России — 2023» сообщила, что средняя цена на однокомнатную квартиру в России с 2020-го по ноябрь 2023 года поднялась на 64%, до 4,6 млн руб. В расчет брали и данные Росстата.