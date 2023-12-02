Эксперт предрек снижение в России цен на «вторичку»

«Важным драйвером на 2024 год для нашей отрасли была и останется первичная недвижимость. Для большинства населения действуют субсидированные государством ставки и условия, которые помогают в реализации квартир в новых ЖК. Но это касается только строящихся объектов. В новых, но готовых и сданных домах, ситуация аналогична вторичному жилью — застройщики уже сейчас делают дисконты до двух-трех миллионов в Москве и 500-1000 тысяч в регионах», — поделился Паршиков.