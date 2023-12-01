Найден самый дорогой дом Подмосковья

Самый дорогой частный дом в Подмосковье, построенный после 2022 года и доступный для покупки, стоит два миллиарда рублей. Такой объект нашли эксперты коттеджного поселка «Британика», их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Указанная сумма позволит приобрести дом со статусом индивидуального жилищного строительства (ИЖС) площадью 1,7 тысячи квадратных метров. К дому также прилагается земельный участок площадью 44 сотки.

Всего по состоянию на ноябрь 2023 года в Московской области продается 4,4 тысячи новых домов, которые имеют статус ИЖС. Отмечается, что за последние три месяца предложение таких объектов выросло на 18,4 процента.