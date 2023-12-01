Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для IT-специалистов

Минцифры России обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов.

«Минцифры обсуждает продление программы льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний», — говорится в сообщении .

Отмечается, что за полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тыс. кредитов на общую сумму 337 млрд рублей.