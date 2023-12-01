В Москве вырастет налог на жилье

«На кадастровую стоимость недвижимости влияют различные факторы, которые касаются как самого объекта — год постройки, материалы, из которых он возведен, этаж и тому подобное, — так и его расположения. Например, наличие рядом парка, близость станций метро, МЦК, МЦД, крупных дорожных магистралей», — говорится в сообщении.