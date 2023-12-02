Кабмин повысит первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек

— До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса, — рассказал журналистам вице-премьер РФ.

В период с января по август 2023 года в Москве было выдано около 23,3 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека». Общая сумма их составила 205,5 миллиарда рублей, что на 54,4 процента превышает показатели за первые восемь месяцев 2022 года. Общее же число ипотек за этот период выросло на 46 процентов.