Кабмин повысит первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек
Кабинет министров намерен повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.
По его словам, результатом такого повышения станет возможность контроля выдачи таких ипотек.
— До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса, — рассказал журналистам вице-премьер РФ.
Он также отметил, что на данный момент льготные ипотеки выдаются гражданам в большом количестве, передает слова Хуснуллина ТАСС.
В период с января по август 2023 года в Москве было выдано около 23,3 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека». Общая сумма их составила 205,5 миллиарда рублей, что на 54,4 процента превышает показатели за первые восемь месяцев 2022 года. Общее же число ипотек за этот период выросло на 46 процентов.
Также о ситуации на ипотечном рынке рассказал «Вечерней Москве» основатель агентства недвижимости Иван Якунин.