Гостевые дома в России хотят легализовать

Частные дома, в которых размещают туристов, должны будут вносить в специальный реестр и присваивать им регистрационные номера. Иначе их рекламу запретят. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 30 ноября. Зачем туристическому рынку необходима легализация частного сектора, разбиралась «Парламентская газета».

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Не больше 15 номеров и горячая вода

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Сейчас закон не разрешает предоставлять услуги туристам в индивидуальных жилых домах, из-за чего серый рынок нелегальных гостиниц растет. Только в Крыму существует около 9 тысяч таких гостевых домов с примерно 70 тысячами номеров, ранее писали «Известия» со ссылкой на данные министерства курортов и туризма республики.

Депутаты Госдумы предложили в качестве эксперимента разрешить использовать индивидуальные жилые дома для официальной гостиничной деятельности.

Авторами инициативы выступили первый зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, заместители председателя комитета Наталья Костенко, Татьяна Лобач и другие парламентарии. Эксперимент предлагается провести в южных регионах — Крыму, Севастополе и Краснодарском крае — с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

Чтобы гостевой дом признали легальным и внесли в спецреестр (единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей), его владелец должен там проживать либо быть прописан. В домах для приема туристов не может быть больше 15 номеров, а их общая площадь не должна превышать 1000 квадратных метров. У всех гостевых домов гостиничных звезд не будет, и это значит, что там должны быть горячая и холодная вода, городской телефон, аварийное освещение и отопление. Одноместный номер должен быть не меньше девяти квадратных метров, а двухместный — не менее двенадцати. Реклама услуг гостевого дома и в интернете, и в СМИ без указания регистрационного номера, присвоенного при внесении сведений в реестр, будет запрещена.

Чтобы защитить семьи

Предлагаемый законопроект призван решить застарелую проблему легализации размещения отдыхающих в частном секторе курортных регионов, сказала соавтор инициативы, депутат Наталья Костенко.

Из-за отсутствия регулирования в этом вопросе, по ее словам, сегодня страдают и сами туристы, и владельцы гостевых домов, чьи права не защищены, страдает и отрасль, так как большая часть туристического жилья находится в серой зоне. «В основном владельцы гостевых домов — это люди, которые вынуждены были искать своим семьям пропитание в тяжелые 1990—2000-е годы, расширяя и переоборудуя дома и участки под прием туристов», — пояснила Костенко. Разрабатывая законопроект, депутаты поставили задачу защитить семьи, которые оказывают туристические услуги, и не допустить недобросовестной конкуренции — строительства на землях ИЖС реальных гостиниц под видом гостевых домов. А также сохранить для туристов доступный сегмент размещения на юге и дать возможность включать такие субъекты в различные государственные меры поддержки.

И сейчас губернаторы всех регионов, которые становятся участниками эксперимента, как рассказала Костенко, горячо поддерживают легализацию гостевых домов на федеральном уровне, потому что понимают, что за ними стоят «не дельцы, гребущие деньги лопатой, а семьи, вынужденные зарабатывать таким образом на жизнь». «Большинство владельцев гостевых домов исправно платят налоги как самозанятые и даже, живя в своих собственных домах, — повышенные коммерческие тарифы», — обратила внимание депутат.

В регионах действительно очень ждут такой закон, так как он позволит собственникам легализовать свои гостевые дома и оказывать гостиничные услуги в жилом фонде, не опасаясь, что к ним придут с проверкой по нецелевому использованию земли, ранее отмечала изданию RATA-news соавтор инициативы депутат Татьяна Лобач. На заседании в Госдуме она привела данные экспертов, согласно которым 15 тысяч гостевых домов находятся в серой зоне.

Роста цен быть не должно

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ранее рассказали «Московской газете», что инициативу депутатов поддерживают и что после легализации гостевых домов повышения цен на их услуги не будет, на рынке большая конкуренция.

«Большие отели часто предлагают скидки, особенно сезонные, которые значительно снижают суточную оплату проживания. Поэтому гостевым домам нет смысла завышать цены», — уточнили в министерстве.

Алтай и Дагестан тоже могут принять участие

Правительство, поддержав концепцию законопроекта, предложило включить в эксперимент Республику Алтай, Республику Дагестан и Алтайский край. Еще нужно решить вопросы об ответственности собственников гостевых домов за неисполнение требования о внесении сведений в реестр и о получении согласия собственников помещений, примыкающих к гостевому дому, на передачу этих сведений, говорится в отзыве кабмина на документ. Одновременно необходим переходный период для собственников домов, уже оказывающих гостиничные услуги, для предоставления данных в реестр, также отмечают в Правительстве.

Депутаты также считают, что некоторые формулировки законопроекта придется поправить, например, об услугах гостевых домов. Сейчас документом предлагается обозначить их как «гостиничные услуги». «Однако с точки зрения законодательства РФ оказание гостиничных услуг гостевым домом может превратить его в один из вариантов гостиницы. А это, в свою очередь, потянет за собой вопрос статуса земельных участков и другие проблемы. На мой взгляд, есть и иное решение — создать новый вид услуг, «услуги гостевого дома», — сказал глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев «Парламентской газете».