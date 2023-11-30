Аналитики подсчитали, как изменилась цена «однушки» за четыре года

Средняя цена на однокомнатную квартиру в России с 2020-го по ноябрь 2023 года поднялась на 64%, до 4,6 млн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической и консалтинговой компании Frank RG «Ипотека в России — 2023».

В расчет брали и данные Росстата.

Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра в новостройке по итогам третьего квартала 2023 года продемонстрировала рост на 5,4% к уровню аналогичного периода 2022-го. Цена достигла 134 тыс. руб.

Среди сегментов новостроек наибольший рост цен коснулся метров в новостройках премиум-класса — они подорожали на 7,5%, до 303,3 тыс. руб. У Москвы и Подмосковья наблюдаются самые высокие цены темпы роста (+9% и +5% соответственно).

Средняя цена квадратного метра в столице по итогам третьего квартала — 324,8 тыс. руб., в Подмосковье — 174,9 тыс. руб.

Сообщается, что в 2020 году средняя стоимость «однушки» составила 2,8 млн руб., в 2021 году — 3,3 млн руб, в 2022 году — 4,3 млн руб.

По словам руководителя группы ипотеки Frank RG Ольги Филипповой, стоимость недвижимости активно начала расти после того, как в России запустили льготную ипотеку.