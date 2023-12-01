На загородном рынке подорожали и стройматериалы, и работы

Объемы строительства индивидуальных домов в ближайшее время будут снижаться. Такие прогнозы делают эксперты.

В этом году, по данным Росстата за 10 месяцев, было построено 50,131 млн кв.м индивидуальных жилых домов. Это на 7,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В октябре объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) оказались ниже, чем в октябре прошлого года, почти на 60%.

Видео дня

Это объясняется как падением спроса в 2022 году, так и рядом негативных причин, пояснили "РГ" в Ассоциации деревянного домостроения (АДД). В прошлом году спрос на загородное строительство, по оценке АДД, упал на 30-50% по сравнению с 2021 годом. При этом ввод домов тогда был рекордным, поскольку достраивались дома, начатые на пике спроса в пандемию. Сейчас же вслед за падением спроса в 2022 году пришло падение ввода домов, поясняют эксперты.

Также постепенно исчерпали себя причины, заставлявшие людей регистрировать давно построенные дома, что тоже давало определенный "довесок" в объемы ввода. Основная часть тех, кто регистрировал дом ради бесплатной газификации, уже сделал это. Давно уже действует "дачная амнистия" и опять же, большая часть собственников ею уже воспользовалась.

Есть и еще два момента, которые содействовали всплеску ИЖС в последние годы, отмечает директор по стратегическому развитию АДД Семён Гоглев. Примерно пять лет назад Росреестр начал облеты дронами, фиксируя все постройки на местности и настаивая на их регистрации. Пик этой деятельности тоже совпадает с ростом ИЖС. Сейчас таких построек фиксируется все меньше. Второй момент - изменились правила подсчета площадей: с 2021 года в площадь дома включили балконы, лоджии, террасы, веранды, внутренние перегородки и стены, лестничные площадки. На количество домов это не влияло, а вот по квадратным метрам дало серьёзный прирост. В этом показателе нет провала, но и резкого роста тоже уже не будет.

"Спад по вводу ИЖС был прогнозируем, многие эксперты его ожидали и предсказывали. И он отнюдь не означает снижения интереса и потребности населения в индивидуальных домах", - говорит Гоглев.

К этим факторам добавился и ряд явно негативных моментов. Так, с июля 2022 года резко - с 550 руб. до 150-250 тыс.руб. повысилась плата за подключение частного дома к электросетям. Это серьезно повлияло на себестоимость строительства, особенно в эконом-сегменте.

В 2023 году спрос на ИЖС подрос и радовал относительной стабильностью, в отличие от 2022 года, когда были резкие спады и взлеты, говорит член правления АДД Вера Вавилова. Однако и цены стабильно росли - все плавно дорожало, от дерева до стекла. Кроме того, появилась новая проблема - острая нехватка кадров в строительной отрасли, в связи с чем цены на все строительные работы тоже выросли - по оценке АДД, на 20-30%.

"В 2024 год входим в условиях кадрового голода, очень дорогих импортных материалов (некоторые пока невозможно заменить на отечественные) и постоянного роста цен как на материалы, так и на работы. Цены выросли на 10% по сравнению с прошлым годом и на 15% по сравнению с 2021 годом", - говорит Вавилова.

Кроме того, отмечают в АДД, накопились издержки по комплектующим для ремонта импортного оборудования, по комплектующим для самого строительства - некоторые производят только в других странах, а их доставка подорожала в разы. При этом на типовые проекты и модульное строительство, которое сократило бы издержки, загородный рынок перейти не успел. Строительство больших посёлков крупными застройщиками пока тоже развивается не слишком активно. Эксперты ассоциации считают, что в ближайшее время ввод ИЖС продолжит снижаться.

Тем не менее две трети участников опроса, проведенного АДД среди строительных компаний и производителей деревянных строительных конструкций, ожидают рост объемов продаж в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большая их часть считает, что продажи вырастут на уровень до 15%, есть оптимисты, которые ожидают рост от 30% и более. Особенно верят респонденты в каркасные дома и дома из CLT-панелей и их аналогов, прогнозируя рост спроса на них от 30% и более. В то же время треть опрошенных считает, что продажи снизятся на уровень до 15%.

Возможно, поддержит рынок расширение мер господдержки. Так, ожидается, что до конца года Госдума примет закон о распространении счетов эскроу на строительство дома по договору подряда, и ДОМ.РФ уже пилотирует эту схему. По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, количество ипотечных кредитов на строительство частных домов за нынешний год выросло в четыре раза - до 90 тысяч кредитов, а к концу года увеличится до 100-110 тыс. Сейчас c помощью ипотеки в России строится каждый пятый дом, при этом по оценкам экспертов ДОМ.РФ, может возводиться каждый второй.

Минстрой прорабатывает возможность запуска льготной ипотечной программы сугубо под ИЖС.